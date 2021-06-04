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拜登據報將企業最低稅率定為15% 冀換取共和黨撐基建方案

股市 01:02 2021/06/04

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外電報道，拜登在周三一次私人會議上表示，將企業最低稅率定為15% ，冀換取共和黨支持基建方案。（法新社圖片）

《華盛頓郵報》報道，美國總統拜登在與主要共和黨人的基礎設施談判中提出妥協，在共和黨反對將公司稅率提高到28%的提議後，拜登向他們施壓，要求他們對15%的稅率下限表態。

拜登在周三的一次私人會議上表示，他願意對他的稅收提案進行重大修改，以贏取共和黨人對更廣泛的基礎設施方案的支持，並概述一項通過稅收改革，資助約1萬億美元新支出的計劃，該計劃似乎不會提高最高企業稅率。

有爭議的是拜登最初的基礎設施計劃中的一部分，即把企業稅率從21%提高到28%，取消共和黨在2017年通過的減稅政策。共和黨人將這一變化描述為政治上的不穩定因素，因為他們試圖保護前總統特朗普領導下取得的成就之一。

據一位熟悉會談人士透露，拜登在與共和黨最高談判代表卡皮托(Shelley Moore Capito)的會談中提出，他有可能將擬議的增稅措施，從桌面上拿下來，以試圖促成一項妥協。該人士說，總統仍然打算尋求增稅，這意味著白宮可以在談判之外推行這一政策，或者在兩黨談判最終失敗的情況下。

拜登強調其提案的另一部分，這將相當於一個新的、最低的15%公司稅。消息人士說，這一變化將尋求針對幾十家盈利的美國公司，這些公司每年幾乎不向聯邦政府支付任何費用。白宮還建議加強對那些依靠漏洞，來減輕稅收負擔的企業和富人的執法力度。

即使在稅收方面作出新讓步，白宮約1萬億美元的計劃仍相當於共和黨人願意用於改善道路、橋樑、管道、港口和互聯網連接的四倍之多。在這次會議上，共和黨領導人已經批准約2,570億美元的新支出，同時堅定不移地反對為基礎設施改革提供資金的任何加稅。

現在距離達成協議時間可能已經不多了，據第二位熟悉談判的消息人士稱，雙方將於周五再次會面，但共和黨領導人仍在決定是提出另一個還價，還是完全退出談判。
 

【美國經濟】共和黨議員擬周四提出不涉及加稅的基建方案　涉資近1萬億美元

【拜登加稅】美財政部針對全球企業最低徵稅讓步　建議稅率不低於15%　

【美國經濟】拜登6萬億美元預算 企業利得稅增至28%

編輯：李勝君

 


 

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