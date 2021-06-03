【Facebook】Facebook選下多個平台　全力強化商業通訊功能

▲ Facebook開發者會議 推動企業與消費者以訊息互動

在剛於線上舉行的Facebook F8 Refresh開發者會議上，該企有多項發布，明顯可見Facebook極力強化旗下平台訊息通訊功能，加強對企業開發者的技術支援，重點在於讓企業開發者在不同平台，都可運用API（應用程式介面），開發適合自家用戶需求的訊息應用，以讓商業用戶加強與消費者的互動。

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Facebook表示，希望將訊息傳送成為用戶和企業商家溝通的主要方式。會上解釋指，通訊可作為消費者與商戶頗有效率的溝通方式，特別是疫情爆發以來，消費者更需要網上渠道與商戶聯絡。據該企的調查，75%的消費者都想要與透過訊息接觸品牌。

Facebook旗下三大通訊平台：Instagram、Messenger以及WhatsApp，均各自推出供開發者使用的更新，讓企業可在不同平台，保持與消費者的聯繫。以Instagram為例，其Messenger API將會正式開放予所有開發者，企業可將Instagram傳訊，與其他應用程式和工作流程整合，推動與消費者對話，進而提高滿意度與銷售。品牌可以自行開發自動化回覆的工具，得以較容易地應付在Instagram與用戶互動的大量訊息流量。

▲ WhatsApps將會增加多種訊息類型，簡化商戶與客人的互動。（直播影片截圖）

WhatsApp方面，近年Faceebok亦積極地加強平台在商業方面的功能，而大會上宣布，WhatsApp Business API有新的更新，包括：

1. 啟用程序需時從數週縮短到只要5分鐘，企業商家可更快開始使用。

2. 將支援更多類型的訊息，例如通知顧客商品已重新補貨等，讓消費者可獲得更多企業資訊。

3. 用戶能夠以新的方式回覆企業商家，進而更快地完成交易。這些功能包括清單訊息，讓用戶不需輸入即可回覆；以及回覆按鈕，讓用戶可以透過快速點選進行選擇。

記者：周俊霖