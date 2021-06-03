【NASA】美國太空總署將對金星進行探索任務 於2028年至2030年間展開

美國太空總署周三(2日)宣布，將於2028至2030年間對金星進行兩項探索任務，藉此希望能了解為什麼金星的結構與地球相似，而地球可以不斷演化和有生物存在，但金星卻無法有如此般的發展。

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太空總署署長尼爾森表示，這兩項探索任務，目的是要了解為何金星會變成一個有如火爐的世界，其表面更能夠把鉛融化。現在，科學界將有機會研究一個我們已經30多年沒有探索過的行星。

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兩項探索任務各獲得撥款5億美元的資助。任務會繪製金星地形圖，從而探索金星的地質歷史發展，分析它與地球究竟有何不同。與此同時，亦蒐集金星大氣層內二氧化碳成分作更詳細資料分析，並追查金星以前是否曾經有海洋存在，其形成及演化。

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責任編輯：羅浩濂