  • 29°C
香港時間 : 2021608日 (二) 22:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM人物專訪】科網板塊見底未？ 惠理蘇俊祺：長綫投資今年是很好的買入機會

iMTV＋ 21:35 2021/06/08

分享：

惠理聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺認為，互聯網板塊在年初的估值過高，主要是全球疫情影響下，具備增長性、確定性的板塊可供的選擇確實很少，從全球來看，互聯網都屬於很確定有增長的板塊，包括中國互聯網，所以很多資金流入這個板塊，令其估值在年初的時候相對過高。

第二個調整的原因是來自政策風險，主要有兩方面，一是判斷中央政府是想限制壟斷行為，未來這些壟斷行為會以罰款方式來處理。另一方面，當局希望大型互聯網公司承擔社會責任，例如繳交社保、養老保險。

「我們覺得現時股價已經很大程度反映這些政策因素，但基本面上，電商下半年會相對較弱一些，因為去年的高基數效應，以及行業競爭更趨激烈，可能有些平台會加入電商的競爭，令下半年電商股份的表現相對平淡，雖然很大程度已反映政策風險，同時，互聯網板塊的估值回復至疫情前的水平，我們認為相對上是健康的，但今年表現未必很好，長遠來看，這個板塊仍然值得投資，因為很多新的業務，或者新業務的變現速度，都會在未來三至五年陸續出現，作為長綫投資，今年是很好的買入機會。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

採訪：林衛、張以正

攝影：彭大偉

剪接:黎淑雯

人物 財務自由 見底 人物專訪 經濟 攝影 板塊 香港

下一篇文章

太古城兩房則王1,000萬有交易　可承造高成數按揭　呎價僅1.7萬略低市價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋