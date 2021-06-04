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【數碼轉型】YAS推乘客實時微保險　採GPS定位技術隨時開始或終止旅程

商業 11:00 2021/06/04

分享：

YAS微保險推出「RYDE with YAS」乘客實時微保險，透過 GPS 技術，啟動實時保障。（YAS提供圖片）

保險業數碼轉型，除了一般網上投保外，YAS微保險推出「RYDE with YAS」乘客實時微保險，透過 GPS 技術，啟動實時保障。由即日起至6月20日，完成首10程免費RYDE套票中的第5程，更可獲得$30 Uber電子禮券乙張。

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「RYDE with YAS」透過 GPS 定位技術，用戶可按需要控制自己的保險，上車前在應用程式購買10 程、100 程或者全月無限搭套票，一按鍵即可開始或終止該程乘客保險，低至每程$1.9 起，每程保90分鐘，保額高達$200,000。

保障範圍不僅包括交通工具上任何意外醫療費用，連遺失個人財物亦在保障之列，並涵蓋大部份交通工具，包括巴士、小巴、纜車電、車、港鐵及渡海小輪等公共交通工具，以至的士、邨巴、私家車和 Uber。

未來，YAS 微保險將陸續推出更多各類型保險產品，如主打運動保障的 HYKE、BYKE、RYUN with YAS均將於今年第三季內面世，為行山、單車、跑步等運動旅程提供單次保障。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：朱悅瀅

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