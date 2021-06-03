【大行觀點】瑞銀：奢侈品消費回流＋海南免稅政策　料中國奢侈品商場未來5年翻倍

瑞銀中國/香港房地產研究主管林鎮鴻表示，疫情發生前，中國奢侈品消費約70%在包括香港等境外地區產生，境內僅佔30%左右，但現時正發生變化，隨更多奢侈品消費回流至國內、海南島免稅政策等，預期到2025年境外奢侈品消費佔比會降至36%，而海南島的奢侈品消費佔比會由1%提升至9%。

內地零售集團KK館擬來港上市，集資約39億元，看【下一頁】

林鎮鴻指，疫情發生至今，奢侈品營運商在內地加速開店，門店數量增加10%，並且集中二綫城市，以及於大灣區。過去該等地區滲透率偏低，主因奢侈品營運商較為審慎，每次開店投資均頗大，屬長遠投資，若願意開店，意味或考慮到中港通關後，部分奢侈品消費會永久在境內進行。

另一方面，電商的衝擊造成全球商場走向兩極化，分為最高端及民生商場。因此，香港奢侈品市場未來雖然或受較大影響，但林鎮鴻預期，頂級商場仍有生存空間，只是要留意在群聚效應（Cluster Effect）下，一旦標桿的奢侈品商撤出，其他也會跟隨。

他又認為，電子消費券對奢侈品市場不會有大幫助，反而是民生消費更為受惠。

林鎮鴻預期中國商場主題未來5年會出現五大趨勢，包括（1） 對奢侈品商場的需求可能增大，料將是2020年數量的兩倍、（2）未來TOD（鐵路+物業）發展規模達2.8萬億美元、（3） 採用輕資產模式的企業將會強者愈強、（4） 業務模式可能會從資產管理公司轉向投資管理公司，（5） 會員資料應會令商場的競爭優勢進一步差異化。

問及TOD模式，林鎮鴻指，該發展模式的門檻較高，在利益上有一定訴求，例如有足夠資金確保讓地鐵綫路開通、而且或有GDP及就業上的指標，意味企業要有較為強勁的資產負債表。

相關文章：【大宗商品】瑞銀汪濤：人民幣兌美元或接近6.2 升值非為抗通脹

【香港零售】大摩四大原因看好希慎前景 升目標價至36元

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦