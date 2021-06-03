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傳Mount Nicholson車位天價易手　1,020萬貴絕全球

股樓投資 19:44 2021/06/03

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九倉（00004）及南豐合作發展的山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson早前發售部分車位，市場消息指，其中一個車位以1,020萬元售出，料創全球最貴車位。

據了解，Mount Nicholson由4月份起採招標方式銷售部分車位，其中1號車位以1,020萬元售出，另一個92號車位則以930萬元售出，兩者均創全港車位造價新高。

延伸閱讀︰

柏傲莊III收逾2.7萬票　不足一年打破九七後新盤票王紀錄　鄭志剛：品牌效應造就報捷【下一頁

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據悉，全港最貴車位舊紀錄為新地（00016）旗下何文田天鑄車位，該車位於去年以660萬元高價易手，是次Mount Nicholson打破天鑄紀錄，車位價格貴足足五成。

資料顯示，Mount Nicholson共提供67伙，包括48伙分層住宅及19間獨立屋。Mount Nicholson本身屬超級豪宅項目，如12樓C及D室於2017年以11.65億元沽出，成交呎價達13.21萬元，創當時亞洲分層單位呎價紀錄。

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撰文 : 謝昕蕎

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