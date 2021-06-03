【營銷策略】Etsy花126億元收購Depop　獨立運營掀協同效應

▲ Etsy於週三宣布，以約16.3億美元（約港幣126.48億元）收購了二手買賣平台Depop，預計將於今年第三季度內完成收購交易。

由於疫情帶來電子商務熱潮，專門販賣手工製品與藝術品的美國電商平台Etsy股價在過去一年內漲逾一倍。據外媒CNBC報道，Etsy於週三宣布，以約16.3億美元（約港幣126.48億元）收購了二手買賣平台Depop，預計將於今年第三季度內完成收購交易。

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報道指，Depop的總部在完成收購後將繼續設在英國倫敦，並以一個獨立的市場運營，並由現有團隊管理。Etsy行政總裁Josh Silverman發聲明指，Depop可提供高度差異化的獨特商品。相對而言，Etsy傾向於為較年長的客戶提供服務及商品，如手工藝品和古董物品。Etsy相信，Depop未來的規模具有巨大潛力，並且這次合併將成為Etsy能共享專業知識和增長協同效應的重要機會。

Depop成立於2011年，其特色是運作模式介於eBay和Instagram之間，讓用戶可以通過其線上平台買賣二手衣服，與長期機不離手、愛流連Instagram的Gen Z一拍即合。現時，Depop在 150個國家或地區總共擁有約3000萬註冊用戶，大約90%的用戶年齡在26歲以下。

據分析公司GlobalData稱，由於疫情期間消費者長期留在家中，二手轉售服裝平台能受益於此而持續受市場歡迎，預計二手轉售市場在未來五年內達到640億美元（約港幣4966億元）。GlobalData董事總經理Neil Saunders表示，由於購買訴求逐漸轉為尋找更適合自己、更能表達個性產品的消費者崛起，相信二手買賣平台在未來十年內將變得更重要。

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責任編輯：張凱琳