英染疫女進食如噩夢 嗅覺失常滿是腐肉惡臭

▲ 麥克里斯從新冠肺炎康復過來後，出現嗅覺異常。

新冠患者康復後，不少聲稱出現後遺症，當中最普遍的或是失去味覺或嗅覺。但英國一名女子的後遺症非常怪異，使她在每次進食時都極度難受。醫生檢查後發現，原來染疫後的女子患上一種罕見疾病。

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31歲女子麥克里斯（Sally McCreith）於去年9月感染新冠肺炎，原以為治療期間的痛苦是人生最慘的經歷，豈料康復後才是噩夢的開始。麥克里斯指治療新冠肺炎時曾出現劇烈頭痛，然後是疲勞感來襲，再是嚴重咳嗽，咳到似是肺部出現裂縫，胸口更有強烈的灼熱感，當時病重至根本無法下床。

然而，康復後的生活才是麥克里斯的噩夢。當嗅覺恢復後，她察覺有所不妥。麥克里斯出現嗅覺嚴重失常，經常能有股腐肉混合化學品的惡臭圍繞在鼻間。麥克里斯曼現在每次進食時都有一股惡臭，永遠無法享受美食，令曾是美食愛好者的她痛苦不已，體重甚至大跌。

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醫生解釋，麥克里斯的味覺及嗅覺出現罕見異常，而且此病在新冠疫情前亦屬少見。感染新冠肺炎不止令麥克里斯失去嗅覺，更可能引致其他潛在健康危機，醫生憂慮她的心臟可能有問題。麥克里斯現正等待檢查結果出爐，希望不會再患有其他疾病。

麥克里斯希望透過分享自己的經歷，提醒民眾切勿輕視新冠肺炎，以及關注康復者的情況。麥克里斯更希望大眾繼續做好防疫，並接種疫苗。

責任編輯：吳漢培