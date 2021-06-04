  • 30°C
香港時間 : 2021604日 (五) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英染疫女康復後進食如噩夢 嗅覺失常滿是腐肉惡臭

環球社會熱點 10:28 2021/06/04

分享：

新冠患者康復後，不少聲稱出現後遺症，當中最普遍的或是失去味覺或嗅覺。但英國一名女子的後遺症非常怪異，使她在每次進食時都極度難受。醫生檢查後發現，原來染疫後的女子患上一種罕見疾病。

【英國疫情】6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單 【下一頁】

31歲女子麥克里斯（Sally McCreith）於去年9月感染新冠肺炎，原以為治療期間的痛苦是人生最慘的經歷，豈料康復後才是噩夢的開始。麥克里斯指治療新冠肺炎時曾出現劇烈頭痛，然後是疲勞感來襲，再是嚴重咳嗽，咳到似是肺部出現裂縫，胸口更有強烈的灼熱感，當時病重至根本無法下床。

然而，康復後的生活才是麥克里斯的噩夢。當嗅覺恢復後，她察覺有所不妥。麥克里斯出現嗅覺嚴重失常，經常能有股腐肉混合化學品的惡臭圍繞在鼻間。麥克里斯曼現在每次進食時都有一股惡臭，永遠無法享受美食，令曾是美食愛好者的她痛苦不已，體重甚至大跌。

英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7% 【下一頁】

醫生解釋，麥克里斯的味覺及嗅覺出現罕見異常，而且此病在新冠疫情前亦屬少見。感染新冠肺炎不止令麥克里斯失去嗅覺，更可能引致其他潛在健康危機，醫生憂慮她的心臟可能有問題。麥克里斯現正等待檢查結果出爐，希望不會再患有其他疾病。

麥克里斯希望透過分享自己的經歷，提醒民眾切勿輕視新冠肺炎，以及關注康復者的情況。麥克里斯更希望大眾繼續做好防疫，並接種疫苗。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【東京奧運】1萬名義工退出 奧組委：賽事無大影響
2021/06/03
【東京奧運】1萬名義工退出 奧組委：賽事無大影響
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
2021/06/03
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
巴林56%人已打針仍爆疫 高危族第三針改打BioNTech
2021/06/03
巴林56%人已打針仍爆疫 高危族第三針改打BioNTech
美國25州提前停失業福利 最少370萬人受影響
2021/06/03
美國25州提前停失業福利 最少370萬人受影響
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
2021/06/03
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）

你可能感興趣

【東京奧運】1萬名義工退出 奧組委：賽事無大影響
17:55 2021/06/03
【東京奧運】1萬名義工退出 奧組委：賽事無大影響
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
17:35 2021/06/03
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
巴林56%人已打針仍爆疫 高危族第三針改打BioNTech
15:13 2021/06/03
巴林56%人已打針仍爆疫 高危族第三針改打BioNTech
疫情 後遺症 英國 新冠肺炎 疫苗

上一篇文章

【英國疫情】收緊旅遊限制 憂慮變種病毒威脅

下一篇文章

英國私營監獄環境似酒店 無鐵窗可望湖景如度假？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間12:00）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」