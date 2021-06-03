【PS5】PS5再開賣　一文看清官網及6大零售商抽籤方法

▲ PlayStation HK今日（6月3日）宣布，即日至6月6日可以網上預購PS5，同時透露可於各零售商網站預購。（PlayStation HK fb圖片）

PlayStation 5（PS5）的熱潮不減，可謂一機難求。PlayStation HK今日（6月3日）宣布，即日至6月6日可以網上預購PS5，同時透露可於各零售商網站預購。

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各位玩家可登入PlayStation Platinum Shop「PlayStation 5」網上預購抽籤系統網站預購PS5（http://bit.ly/202106_ps5hk），本次登記包括6月、7月及8月的名額，未中簽者的資料將保留並自動登記於未來兩個月的抽籤活動。抽籤名額將會優先分配予未曾中籤的玩家。活動只限香港登記之 PlayStation Plus 會員參加。

此外，另有6大零售商網站開放預購PS5：

▪ Sony Store, Online：將會沿用1月份已登記資料，各位玩家無需重新登記，中籤者將於稍後收到 SMS 短訊通知。

▪ Fortress 豐澤：將會沿用2月份登記資料，各位玩家無需重新登記，中籤者將於稍後收到 SMS 短訊通知。

▪ Suning 蘇寧：即日至6月8日接受登記，將於6月17日公布結果。（抽籤連結：bit.ly/202106_ps5_suning）

▪ AEON：將於稍後開放預購登記

▪ LOG-ON：即日至6月4日中午12時接受登記，將於2021年6月7日起，以電郵方式與預購成功的申請人聯繫。（抽籤連結：bit.ly/202106_ps5_logon）

▪ csl：將會沿用3月份登記資料，各位玩家無需重新登記，中籤者將於稍後收到電郵通知。

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責任編輯：朱悅瀅