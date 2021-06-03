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【東京奧運】距離東奧還有50日！橋本聖子：不會停辦或再延期

環球政經 22:44 2021/06/03

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日本東京奧運將於2021年7月23日開幕，其委員會主席橋本聖子本周三（2日）表示，主辦方並沒有停辦或再次延期的打算，若不幸出現疫情爆發，或會成為一場沒有觀眾入場的比賽。

【NASA】美國太空總署將對金星進行探索任務 於2028年至2030年間展開：【下一頁

她接受傳媒訪問時解釋，若再延期一年的話，比賽場地已被其他活動預約，同時亦沒法準備選手村，故延期之事是不可能的；她又認為隨著日本國內疫苗接種率逐漸提升，加上國際奧會（IOC）敦促各國為奧運代表團接種疫苗，預料選手村的入住者有8成完成施打疫苗。

東奧將於50日後正式開幕，橋本指，組委會將致力於做好萬全的準備，若場內有觀眾違反防疫規則，將會被請出場外，亦會和東京都政府討論怎樣維持場外秩序。

【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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