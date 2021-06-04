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【美股焦點】AMC炒高散貨　出售多達1155萬股股份　盤中急跌三度熔斷　好友反擊　收市跌18%

Hot Talk 05:50 2021/06/04

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AMC以每股0.01美元價格出售最多1155萬股股份。

美國證監會SEC文件披露，受散戶追捧的戲院商AMC（美﹕AMC）簽訂股權分配協議，將出售最多1155萬股A類普通股，集資用途將用於償還、再融資、贖回或回購現有債務、收購戲院資產及以作營運資金。

AMC即市公布，與B.riley證券和花旗集團簽訂股權分配協議，將在場內出售至多1155萬股股票，套現5.87億美元。淨收益用於一般公司目的，其中可能包括償還、再融資、贖回或回購現有債務、收購劇院資產、營運資本或資本支出及其他投資。

AMC開盤後跳水，大跌近19%，觸發熔斷機制，不過復牌後股價繼續插水，跌幅再度擴大至30.6%，再度觸發熔斷機制。惟恢復交易後，未能回至規定的價格波動區間，觸發第三次停止交易。

此外，部份券商禁止沽空AMC，令AMC有喘息空間。據StreetInsider，美資券商Jefferies禁止對AMC、GME和Microvision的沽空。據Seeking Alpha，券商Raymond James亦暫停沽空AMC的交易，並禁止以保證金購買該股。

AMC收市報51.31美元，僅跌18%。

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編輯﹕賴奕羚

美股 AMC（美：AMC） 電影院 美國

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