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【打疫苗有獎抽】國泰航空送出2000萬里數 大獎幸運兒可包機私人派對 華懋送逾2千萬獎賞 全年自助晚餐

股樓投資 19:27 2021/06/03

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為鼓勵市民接種疫苗，各大企業排隊出招送大禮物，其中信置（00813）送出的禮物十分大手筆，送出觀塘凱滙價值逾千萬元的1房單位作為頭獎，送出觀塘凱滙價值逾千萬元的1房單位作為頭獎。

 

【打疫苗有獎抽】太古地產撐接種疫苗 搞800萬元全民幸運大抽獎 幸運兒可獲1萬元商場現金劵，詳見【下一頁


國泰航空（00293）及華懋集團於周四（3日）也宣布舉行抽獎活動。國泰航空表示，為鼓勵社會大眾盡快接種疫苗，集團推出連串獎賞計劃。特別大獎的得獎幸運兒，將可於國泰全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對。此外，國泰亦會舉辦大抽獎，送出共二千萬「亞洲萬里通」里數。國泰表示，獲得是次特別大獎的幸運兒，可邀請已全面接種疫苗的摯愛親朋，獨家乘坐國泰航空全新及全球最先進的空中巴士A321neo窄體客機遨遊香港。該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運，而所產生的碳排放會由國泰「飛向更藍天」碳抵銷計劃完全抵銷。

【職場熱話】向老闆提議打完疫苗可以在家工作　老闆一句話霸氣KO　網民：你還想落注分薄他的中獎機會？，詳見【下一頁

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同時，國泰也會舉辦大抽獎，合共送出2,000萬「亞洲萬里通」里數，十位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者亦各獲贈10萬里數。得獎者不但可以用里數兌換飛行、旅遊、生活品味及娛樂獎勵，更可使用全新「里數加現金」方式更靈活地使用里數。


合資格的參加者須持有香港身份證，並於2021年8月底前已全面接種疫苗。活動詳情與條款及細則將於稍後公佈。國泰又指，為感謝所有完成接種疫苗的國泰駐港後勤員工，公司將提供兩天疫苗假期，而所有駐港員工亦有機會贏取「亞洲萬里通」里數和一系列其他獎勵，包括免費「航空旅遊氣泡」航班機票及酒店度假套票。

【打針獎賞】建行亞洲推幸運大抽獎 頭獎可獲12.8萬元免找數簽賬額 得獎名額超過500個，詳見【下一頁


華懋集團亦於周四宣佈推出大抽獎支持疫苗計劃，凡於今年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，即可登記參加抽獎，並有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過二千萬港元，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公布。

接種疫苗大抽獎之豐富獎品包括：
1.如心酒店全年自助晚餐（名額50個），總值8,300,000元
2.全年家庭 (四人) 電影通行證 (適用於華懋旗下戲院) （名額100個），總值8,800,000元
3.如心酒店豪華套房Staycation 一晚（連雙人早餐及自助晚餐、可於星期日至星期四享用)  （名額500個），總值1,500,000元

4.如心酒店標準客房Staycation 一晚（連雙人早餐及自助晚餐，可於星期日至星期四享用) （名額2,000個），總值2,000,000元
5.1,000港元現金券(適用於華懋集團旗下商場) （名額1,000個），總值1,000,000元
以上獎品總價值：21,600,000元

此外，集團為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有一天有薪休息日。

集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，華懋集團相信，更多市民接種疫苖有助本港建立免疫屏障，加快撤銷為防疫而實施的限制，促進香港社會各界恢復，經濟重回正軌。

接種疫苗市民　有機會獲迪士尼門票兼有禮品包攞　 得獎名額每日過千份，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

Staycation 疫苗 機票 電影 國泰航空（00293） 航空 商場 住宿 國泰航空 酒店

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