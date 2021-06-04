  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (五) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國私營監獄環境似酒店 無鐵窗可望湖景如度假？

環球社會熱點 08:05 2021/06/04

分享：

英國首座私營大型監獄環境似酒店，不設鐵窗更可望湖景。

監獄給予外界的印象，不外乎都有一面鐵窗與世隔絕，但英國首座私營大型監獄相信會打破人們固有的印象。外媒攝得這座監獄的外型和内籠環境，發現這座監獄環境清幽、裝修也有如酒店一樣，部分監房更可眺望鄰近湖景。

英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7% 【下一頁】

這座名為「Her Majesty's Prison Five Wells」的監獄，位於北安普敦郡韋靈伯勒（Wellingborough），耗資約2.53億英鎊（約27.86億港元）興建。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

這座監獄將會是英格蘭最大型的監獄，建築物呈十字型設計，約可關押1,680名囚犯。監獄的外部結構剛剛完工不久，預計可於今年10月正式完工，並於明年1月8日接受首批囚犯。

除了夠大之外，這座監獄的另一特色是監房不設鐵窗。當局於2019年已表示，其後建成的監獄都會改用鋼化玻璃和只設狹窄通風口的密封窗戶。由於窗戶採用鋼化玻璃較難打破，料能有效阻止在囚者接觸違禁品。

監房的環境尚算寬敞明亮，更刻意採用橙色和藍色油漆來粉飾牆壁，打破監獄一貫給人陰沉的印象。英媒指從部分單人監房的窗戶外望，更可看到寧河（River Nene）和附近湖泊的景色。

另外，監獄内設有多項設施，包括4個足球場供囚犯鍛煉身體，及一個園藝區。

【英國王室】哈里批評火力猛 梅根怕無得再做公爵夫人 【下一頁】

「Her Majesty's Prison Five Wells」屬於C類的培訓和安置監獄，主要為囚犯提供發展技能的機會，讓他們獲釋後能順利求職和重新融入社區。

但監獄環境好也引起部分英國民眾不滿。有人於社交媒體Facebook留言，質疑提供優質環境根本不是在懲戒在囚者，更問當局下一步是否打算安排懲教人員親自送早餐到囚犯的床前。

也有網民認同監獄環境如酒店一樣，笑問自己能否提前預訂一間設獨立浴室的監房，在那裏度過周末假期。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單
2021/06/03
【英國疫情】6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單
【英國王室】哈里批評火力猛 梅根怕無得再做公爵夫人
2021/06/03
【英國王室】哈里批評火力猛 梅根怕無得再做公爵夫人
英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7%
2021/06/03
英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7%
英國開歐洲旅遊審慎 新綠色名單料無驚喜
2021/06/02
英國開歐洲旅遊審慎 新綠色名單料無驚喜
【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升
2021/06/02
【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升

你可能感興趣

【英國疫情】6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單
17:12 2021/06/03
【英國疫情】6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單
【英國王室】哈里批評火力猛 梅根怕無得再做公爵夫人
15:37 2021/06/03
【英國王室】哈里批評火力猛 梅根怕無得再做公爵夫人
英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7%
14:18 2021/06/03
英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7%
多元文化 人權 英國 英格蘭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間08:00）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別