英國私營監獄環境似酒店 無鐵窗可望湖景如度假？

▲ 英國首座私營大型監獄環境似酒店，不設鐵窗更可望湖景。

監獄給予外界的印象，不外乎都有一面鐵窗與世隔絕，但英國首座私營大型監獄相信會打破人們固有的印象。外媒攝得這座監獄的外型和内籠環境，發現這座監獄環境清幽、裝修也有如酒店一樣，部分監房更可眺望鄰近湖景。

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這座名為「Her Majesty's Prison Five Wells」的監獄，位於北安普敦郡韋靈伯勒（Wellingborough），耗資約2.53億英鎊（約27.86億港元）興建。

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這座監獄將會是英格蘭最大型的監獄，建築物呈十字型設計，約可關押1,680名囚犯。監獄的外部結構剛剛完工不久，預計可於今年10月正式完工，並於明年1月8日接受首批囚犯。

除了夠大之外，這座監獄的另一特色是監房不設鐵窗。當局於2019年已表示，其後建成的監獄都會改用鋼化玻璃和只設狹窄通風口的密封窗戶。由於窗戶採用鋼化玻璃較難打破，料能有效阻止在囚者接觸違禁品。

監房的環境尚算寬敞明亮，更刻意採用橙色和藍色油漆來粉飾牆壁，打破監獄一貫給人陰沉的印象。英媒指從部分單人監房的窗戶外望，更可看到寧河（River Nene）和附近湖泊的景色。

另外，監獄内設有多項設施，包括4個足球場供囚犯鍛煉身體，及一個園藝區。

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「Her Majesty's Prison Five Wells」屬於C類的培訓和安置監獄，主要為囚犯提供發展技能的機會，讓他們獲釋後能順利求職和重新融入社區。

但監獄環境好也引起部分英國民眾不滿。有人於社交媒體Facebook留言，質疑提供優質環境根本不是在懲戒在囚者，更問當局下一步是否打算安排懲教人員親自送早餐到囚犯的床前。

也有網民認同監獄環境如酒店一樣，笑問自己能否提前預訂一間設獨立浴室的監房，在那裏度過周末假期。

責任編輯：鄭錦玲