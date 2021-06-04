【日本水果】年輕人捨得消費　中高價水果受港人青睞

▲ 「水果兄弟」負責人黃先生亦指，近年港人已吃慣日本水果。（程志遠攝）

香港人素來喜歡到日本旅遊，亦愛嚐日本食材。在疫情下無法訪日，反而刺激了對日本食物的需求。據統計顯示，香港是日本水果最大出口地，有本港水果果商認為，年青人願意消費購買高價水果，看好需求持續。

【日本水果】香港連續16年成為日本食品最大出口地 甚麼生果最受歡迎？

海外入口果菜商會會長吳永恩表示，以往本港水果進口主要來自美國、紐西蘭、泰國及中國市場，而近５年間，來自日本、韓國、台灣和南美的水果進口量大增，因有關產地水果愈來愈受到年青人喜愛。而現時本港市面漸設有更多水果專門店，亦有不少凍肉公司會連帶銷售海外進口水果，因愈來愈多消費者尋求中高端價位生果，當中以年青人為甚，他們均願意花費。另外，他又提到，疫情致水果進口的運輸成本大增逾5成，加上不少海外國家仍面對無人採收、包裝場所工人不足等挑戰，種種因素均令水果來貨價上漲。

▲ 疫情致水果進口的運輸成本大增逾5成（程志遠攝）

平均單價高達780元 不乏高端客

水果網購專門店「水果兄弟」負責人黃先生亦指，近年港人已吃慣日本水果，因應需求持續增加，近2至3年日本水果流通量高，當中以來自福岡和熊本等地的水果最受港人歡迎。雖然近年日本水果銷售價格略有下降，「以往每盒日本士多啤零售價約200多元，現時只需100元有找」，但他透露，疫情間網店營業額增加約 5成，平均單價可達780元。他留意到不少客群是來自西半山的高端客，甚至是「愈貴愈買」。故看好市場發展空間。

【ESG】星巴克提供可重用環保杯 2025年前歐洲等地推出

【疫苗獎賞】總商會推2,000萬抽獎活動 港人接種兩劑疫苗即可參加

記者：蘇穎琪