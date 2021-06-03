【疫苗優惠】總商會7月起推疫苗大抽獎　送出2000萬元獎品、每兩星期抽獎一次

▲ 香港總商會7月起推疫苗大抽獎 送出2000萬元獎品；圖為總商會總裁梁兆基。（資料圖片）

工商界響應政府呼籲，紛紛推出疫苗獎賞、抽獎刺激疫苗接種率。香港總商會宣布，將於7月至9月期間每兩星期舉行一次抽獎活動，送出總值2,000萬元的獎品，獎品包括：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、主題公園套票等，完成接種2劑疫苗的香港市民即可參與。

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總商會的抽獎活動將送出總值約2,000萬元的獎品，包括：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、一系列總值數百萬元的餐飲、購物及服務禮券、禮品套裝及其他豐富禮品。獎品詳情將於稍後的抽獎活動啟動儀式中公布。

參與資格方面，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身分證的香港居民，需在報名參加抽獎時已於香港完成接種2劑疫苗。

幸運大抽獎將每兩星期舉行一次，參加者須於抽獎活動專頁登記報名。有關登記詳情、條款與細則、抽獎日期及獎品，將容後公布。

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編輯：趙穎妍