  • 31°C
香港時間 : 2021603日 (四) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗優惠】總商會7月起推疫苗大抽獎　送出2000萬元獎品、每兩星期抽獎一次

股市 18:58 2021/06/03

分享：

香港總商會7月起推疫苗大抽獎　送出2000萬元獎品；圖為總商會總裁梁兆基。（資料圖片）

工商界響應政府呼籲，紛紛推出疫苗獎賞、抽獎刺激疫苗接種率。香港總商會宣布，將於7月至9月期間每兩星期舉行一次抽獎活動，送出總值2,000萬元的獎品，獎品包括：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、主題公園套票等，完成接種2劑疫苗的香港市民即可參與。

一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）｜詳見【下一頁】

總商會的抽獎活動將送出總值約2,000萬元的獎品，包括：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、一系列總值數百萬元的餐飲、購物及服務禮券、禮品套裝及其他豐富禮品。獎品詳情將於稍後的抽獎活動啟動儀式中公布。

參與資格方面，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身分證的香港居民，需在報名參加抽獎時已於香港完成接種2劑疫苗。

幸運大抽獎將每兩星期舉行一次，參加者須於抽獎活動專頁登記報名。有關登記詳情、條款與細則、抽獎日期及獎品，將容後公布。

相關文章：

【疫苗優惠】國泰航空推疫苗獎賞　大獎為A321neo飛機私人派對

【疫苗優惠】莎莎推100萬元現金券大抽獎　得獎者可獲VIP會籍一年

【疫苗優惠】廠商會推兩輪現金大抽獎　頭獎可獲100萬現金　最快7月底舉行

 

編輯：趙穎妍

疫苗 門票 昂坪360 港鐵 住宿 餐飲 香港 商會 酒店 香港總商會

上一篇文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸資逾4億　買美團騰訊吉利　恒指夜期早段跌（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項