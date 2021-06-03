【日本水果】香港連續16年成為日本食品最大出口地　甚麼生果最受歡迎？

▲ JETRO推廣日本蔬果出口到港定為重點項目。（程志遠攝）

香港人對日本食品的需求有增無減，來自日本的水果更甚。 據統計顯示，香港是日本水果最大出口地，估計未來出口額更會持續增加。配合日本政府的推廣，港人可能越來越容易品嚐到日本水果。

【好想去日本】日本農林水產輸港貨值大增3成 港人不惜硬食貴運費

港人對於日本水果的需求龐大，去年即使受到新冠肺炎疫情影響，日本水果輸港的出口額仍然高達104億日圓，位列眾多出口地的第一位。日本貿易振興機構（JETRO）香港事務所回覆本報查詢時表示，主因是港人大多有赴日的經驗，了解日本水果的質素，加上香港進口日本水果的限制較少所致。

料重點推廣蘋果、葡萄、桃

據該會提供的數據顯示，以去年日本水果對港的出口額計算，三大最受港人歡迎的日本水果分別是蘋果（約2.05億港元）、葡萄（約1.49億港元），以及士多啤梨（約1.42億港元）。增長最強勁的反而是蜜瓜，出口額按年急增52%，達5200萬港元。

日本非常看重香港市場，該會亦預計未來幾年的出口額將會持續增加，例如2025年內蘋果目標出口額將增長至45億日圓、萄萄更會增長至74億日圓。去年底日本方面亦有公布出口戰略，將會以蘋果、葡萄、桃、甘橘類及士多啤梨為重點推廣項目。

日本政府將會有更多政策來培育產地，藉改善營運經費等方式來促進出口。JETRO亦計劃從6月15日起舉辦以日本蔬果為主的專題展及網上商談會，又把推廣日本蔬果出口到港定為重點項目。

【疫市開店】全港首間DAISO直營店登陸九龍灣 與Living PLAZA有何不同？

【ESG】星巴克提供可重用環保杯 2025年前歐洲等地推出

記者：葉泳珊