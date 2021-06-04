【職場熱話】後生新同事唔識速成倉頡　用手機打完再WhatsApp去電腦　網民籲公司要與時並進

不少工作都要求懂得打字，但近年手機普及，不少年輕人都依賴手機中的筆劃或語音輸入法，不懂打速成或倉頡輸入法。近日在討論區就有網民發帖，指公司請了個新同事，卻不懂用電腦打中文，最後要用用手機打完再用WhatsApp把資料傳送到電腦，令事主感嘆想不到這個年代年輕人不懂打速成或倉頡。

事主經歷：



















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事主補充指新同事的職位是文職工作，原本以為年輕人應該懂得打中文，不料這麼「幸運」請了個不懂打中文的來，不過新同事現在會自備手寫板，「都叫有上進心」。

帖文一出，引來網民熱議，有網民認為做文職工作理應懂得打字，「請另一位吧」、「HR工作不到位，這樣都不知道」、「要學其實也好簡單，年輕人學習速度很快，問題是為他不去學」、「解僱他吧，不懂打字做文職工」、「這樣還能找到工作，厲害」

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但亦有網民認為應「與時並進」，「所有電腦內置手寫板，不需要特別買，可以用WhatsApp用語音打字法，再複製那些字，現在好多人都用語音打字法，你老闆要與時並進」、「用手機手寫輸入再copy回電腦」、「電腦都可以裝其他輸入法、1）叫佢學、2）買手寫板給他、3）解僱他」。

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責任編輯：黃苑筠