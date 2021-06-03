【瑞銀】瑞銀料香港奢侈品零售 較難恢復至疫情前水平

新冠肺炎疫情下，瑞銀中國及香港房地產研究主管林鎮鴻表示，疫情令奢侈品消費回流至中國內地，預計未來5年，內地奢侈品商場數量將會翻倍，並搶去香港奢侈品市場，加上海南免稅政策的競爭，估計即時屆時中港恢復通關，本港奢侈品商場銷情亦未必可恢復至2018年或2019年上半年的水平。

林鎮鴻又指出，中國內地於2019年有68%的奢侈品消費是來自本港在內的境外地區，海南的奢侈品消費佔1%。他估計海南實施離島免稅政策帶動, 至2025年海南的國內奢侈品消費佔比會達到9%，至於境外奢侈品消費佔比將會縮減至36%。

另一方面，隨著香港政府即將推出消費券，不過林鎮鴻則認為對奢侈品市場的幫助不大，因以往都是內地遊客購買本地奢侈品較多，加上奢侈品的單價相對較高，故相信香港市民未必會用消費券購買奢侈品，但相則會對民生商場有較大幫助。

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責任編輯 : 陳子謙