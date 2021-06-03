柏傲莊III收逾2.7萬票　不足一年打破九七後新盤票王紀錄　鄭志剛：品牌效應造就報捷

新世界（00017）大圍站上蓋柏傲莊III今日（3日）截票，勁收逾2.7萬票，打破集團同系住宅柏傲莊I去年創下的九七後「新盤票王」紀錄，於短短不足一年內兩度刷新票王紀錄。

柏傲莊第一期去年10月開售，以逾2.27萬票成為九七後新盤票王，坊間更形容「難中過六合彩」，一戶難求。柏傲莊III上周公布價單後隨即開始收票，除獲柏傲莊第一、二期向隅客繼續支持，亦吸引新客入票，共收逾2.7萬票，比第一期票王紀錄大幅多出近2成。

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新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，品牌效應造就報捷，他再次感謝大家對新世界的支持，特別是柏傲莊第一、二期向隅客的追捧。他又指，市場需求強烈，將與港鐵商討盡快加推單位，希望令更多市民買入心儀單位。

柏傲莊III入票人士的客源分布方面，約6成入票客人為去年曾於柏傲莊第1、2期入票的舊客，4成為新客。以區域分，約7成來自新界區、2成來自九龍區、其餘為港島區。入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。

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