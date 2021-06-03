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【鍋爐室騙局】證監會揭發鍋爐室　法院命令三家無牌實體賠償投資者430萬元

股市 18:35 2021/06/03

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【鍋爐室騙局】證監會揭鍋爐室　法院命令三家無牌實體賠償投資者430萬元

證監會於2014年取得臨時強制令凍結涉嫌「鍋爐室（boiler room）」的6個銀行帳戶，法庭最新據《證券及期貨條例》第213條的申請對鍋爐室騙徒作出命令，飭令涉案的3個無牌實體向75名受騙投資者作出賠償，涉款430萬元。

「鍋爐室」屢證券詐騙手法，騙徒藉此宣稱以持牌證券或期貨經紀的身分經營業務，並向他們自薦造訪的人士提出買賣虛假股份或期貨（即這些人士付款買入的證券合約從未在任何證券交易所上執行）的要約。

證監會表示，案件涉及Broadspan、Shepherds Hill和Rich Futures，該三家無領有牌照實體於2014年以電話自薦造訪方式，招攬投資者透過它們的網站開設交易帳戶和投資證券或期貨，並要求投資者將款項存入6個香港銀行帳戶。

證監會續指，資料顯示，與該等投資者所協定的證券及期貨產品投資從未在任何認可交易所上執行，而這些投資者亦未能取回屬於他們的任何款項。法庭已委任管理人接管仍然存放在該六個銀行帳戶中的鍋爐室詐騙活動約430萬元的所得收益，並將該等所得收益按比例歸還予投資者。

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編輯：麥德銘

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