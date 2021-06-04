【職場熱話】見工去廁所遇尷尬事　事主上討論區求助　網民：快快手手見完走佬

面試時人有三急，是一件很麻煩，近日在討論區就有網民發帖，指自己在面試時肚子不舒服，去了在辦公室裏的洗手間，不料在沖廁時發現廁紙塞在個馬桶，沖不到，於是發帖向網民求助。

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事主經歷：

















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帖文一出，不少網民都提議事主扮沒有事發生，「扮沒有事發生走出去，難道叫你去通渠嗎？」、「這份工請你也不要做，一定被人笑死」、「快快手手見完走佬」、「不用理，走吧！」、「扮沒事發生奈你不何」、「樓主十幾日沒有去過廁所，還是痾開鎖鏈」、「一定請你，這麼有歸屬感，一到埗就有屎屙。」

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責任編輯：黃苑筠