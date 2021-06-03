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星巴克推循環使用杯 紙杯需額外收費

環球社會熱點 18:55 2021/06/03

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近年不少跨國企業開始著重環保政策，大型連鎖咖啡店星巴克宣布，將在2025年前開始向歐洲等地區顧客，提供可循環使用咖啡杯。星巴克表示，將繼續與環保組織合作，希望令民眾習慣使用可重複使用物品。星巴克透露，未來數月會在法國等地方嘗試推行。

星巴克暫停在社交媒體上投放廣告 【下一頁】

星巴克周四（3日）發表聲明表示，將在2025年前向EMEA地區，即歐洲、中東及非洲的店舖，推出名為「Cup-Share」的計劃。屆時門市將提供可重複使用最多30次的咖啡杯，顧客只需支付少量按金購買。星巴克表示，計劃將在未來數月內於英國、德國及法國開始試行。收集分析數據後，會對計劃作出微調，再拓展至EMEA地區43國家中，共3,840間分店。

星巴克聲稱，顧客每次重複使用循環使用杯子，皆可獲得25便士（約2.7港元）至30便士（約3.3港元）折扣優惠。Cup-Share計劃中的每個杯子皆配有識別碼，經店鋪掃描後會返還費用。另外，星巴克指在部分地區使用一次性紙杯，顧客將被額外收取每杯5便士（約0.6元港元）或5分歐元（約0.5港元）的額外費用。當中包括英國、瑞士、德國及捷克。

英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7% 【下一頁】

星巴克早於2018年，已在英國推行5便士附加費政策。雖然星巴克聲稱措施令可循環再用杯子使用令增加150%，但仍有93%顧客依然選擇使用一次性紙杯。星巴克表示，將會繼續與英國環保公益組織Hubbub合作，解決循環使用杯相關問題。該組織於2019年一項調查發現，69%英國成人都擁有1個可重複使用咖啡杯，但只有少於5分1人會在外出喝咖啡時使用。

星巴克EMEA地區總裁莫伊爾（Duncan Moir）表示，公司希望成為1間積極重複利用資源的企業，有責任為顧客提供選擇，將可重複使用物品融入生活習慣。雖然公司已大幅減少使用一次性杯，但仍有很多環保措施需要落實，長遠而言使用可循環再用器具是唯一選擇。

責任編輯：李俊儀

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