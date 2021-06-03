【HSBC滙豐】滙豐王冬勝：亞洲累積實力穩固　續推動未來環球經濟發展

▲ 香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝（右）表示，亞洲多年來累積的實力穩固，相信可以帶動未來環球經濟及創科發展。

由滙豐與香港大學合辦的「2021滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」結束。香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝出席頒獎禮時表示，亞洲多年來累積穩固實力，相信可以帶動未來環球經濟及創科發展。

今年比賽共有來自21個國家或地區共24支隊伍參與，最終由印度斯里南商學院（Shri Ram College of Commerce）奪得冠軍，可以獲得1萬美元獎金。

王冬勝致辭時表示，新一代的商業領袖除了要推動疫情後復蘇，同時兼顧可持續發展，當中有不少挑戰。可幸的是，亞洲多年來累積的實力穩固，相信可以帶動未來環球經濟及創科發展。

今年決賽探討新頹數碼營銷策略，以虛擬網絡紅人為案例，參賽隊伍要以此協助著名運動品牌，在具多元文化的亞洲地區推廣產品，並研究有關數碼營銷模式的可持續性，以及對零售業和其他行業的影響。

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編輯：趙穎妍