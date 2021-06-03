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【東京奧運】1萬名義工退出 奧組委：賽事無大影響

環球社會熱點 17:55 2021/06/03

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東京奧組委宣布約有1萬名志願者退出東京奧運，佔志願者總人數約八分之一。

距離日本東京奧運開幕尚有50日，東京奧組委宣布約有1萬名志願者退出東京奧運，佔東京奧運志願者總人數約八分之一。奧組委指不少志願者因憂慮疫情而決定退出，但強調即使有多名志願者退出，對東京奧運賽事都不會有大影響。

【東京奧運】倡保持社交距離 卻大派16萬個安全套 【下一頁】

日本6人打錯針 一次打多5劑新冠疫苗 【下一頁】

東京奧組委周三（2日）宣布，參與東京奧運的8萬名志願者當中，已有1萬人辭退志願者職務。奧組委秘書長武藤敏郎表示，志願者擔心感染新冠肺炎無疑是退出東京奧運的一個理由，但他強調對賽事沒有大影響。

志願者為奧運會的重要人手來源，他們協助工作人員來維持奧運設施和場館的運作，並為入場觀眾和運動員提供支援。如再有更多志願者退出，或會令奧組委面臨人手不足的困境。

但由於東京奧運禁止外國觀眾入境，因此主辦方今年或不需要像過去幾屆奧運主辦城市一樣，需要大量的志願者。

日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果 【下一頁】

日本目前只有長者和醫護才符合資格接種新冠疫苗，而國際奧委會（IOC）將會向日本提供2萬劑疫苗。武藤敏郎表示將會為運動員提供輝瑞（Pfizer）疫苗，而志願者就不會獲得供應，志願者更要自行乘坐公共交通工具前往工作奧運場地。

日媒共同社引述負責東京奧運籌備工作的消息人士指，日本首相菅義偉在舉辦東京奧運方面的態度堅決，指出有機會空場舉辦但不會取消賽事。共同社更引述負責東奧具體事務的消息人士指，掌握決定權的人當中無人想取消東奧。

菅義偉上月底表示，正研究讓日本國内觀眾入場觀賽的可能性。日媒指日本政府與東京奧組委，將於本月中至下旬決定入場觀眾人數上限。

責任編輯：鄭錦玲

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