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【網民熱話】吃飯閒聊談及人生計劃 父親一句話頓時令兒子壓力大增

理財智慧 09:00 2021/06/04

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無論是上學還是踏入社會，人總要制定一個人生計劃。雖然機會只會留給有準備的人，一定會有某些人想依靠另一半或子女過活。近日有網民於網上討論區發文，指父親的決定令他壓力很大。

網民經歷：

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網民覺得，樓主要盡快給父親解釋清楚將來不會養他的事，防止父親一直誤會下去。亦有人直言父親「養兒防老自私！」

【職場熱話】新同事不知分寸　直呼同事們和上司全名令上司「黑面」　同事：不如想想是否能過試用期【下一頁

不過父親也曾提出他出首期買樓給樓主，但樓主就需要自己供樓。樓主立即拒絕了，網民就建議讓父親留下首期費來養老更好。

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責任編輯：張瑋婷

壓力 網上討論區

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