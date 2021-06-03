【職場新常態】本地62%僱主擬永久推行「Hybrid Work」　惟企業提供數碼技能培訓比例較低

▲ 生產力局發布《香港未來工作與技能》問卷調查顯示， 81%受訪僱主認為混合式辦公模式在未來可實行，62%本地僱主更計劃永久推行。

疫情改變工作模式，企業實行混合辦公（Hybrid Work）將變得愈來愈流行。香港生產力促進局（生產力局）今（3日）發布《香港未來工作與技能》問卷調查顯示，大部分受訪僱主及員工均傾向採用混合式辦公模式，有62%本地僱主計劃永久推行。

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調查指出， 81%受訪僱主認為混合式辦公模式在未來可行，有55%受訪僱主認為混合式辦公模式有助提升工作安排靈活性，52%認為可彈性實踐招聘策略，44%受訪僱主表示可節省公司開支。

此外，企業對員工技能的需求也產生變化。數據顯示，近9成受訪僱主會將基本資訊科技知識及數碼技能，列入聘用必要條件。在員工方面，82%受訪者表示需要提升個人的科技知識及數碼技能，期望可學習人工智能、雲技術、5G技術及數碼營銷等技能。另有83%受訪員工期望企業可安排有關培訓。

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惟數據顯示，僅56%僱主表示會為員工提供資訊科技知識及數碼技能培訓。生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶認為此比例較低，而員工對企業的期望存有落差。她認為，大部分企業會因成本開支因素，考慮是否額外為員工提供數碼培訓。她指出，科技現已融入各行各業，人才培訓成為企業的當務之急，建議企業積極為員工提供數碼技能培訓課程，以提升生產及競爭力。另外，生產力局也配合政府「技能提升等額補助金計劃」，資助企業參與FutureSkills培訓課程。

▲ 生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶希望，未來會有更多企業主動為員工提供數碼技能培訓。

該調查由生產力局與Quokka HR合作，在本年4至5月進行，並以網上形式訪問本港逾600名僱主及在職人士，參與調查機構有本地小型企業（33%），中型企業（25%）及大型企業（42%）。

記者：李寶如