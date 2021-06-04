【職場熱話】同事行近寒氣迫人　每日帶紅色木盒放枱面　疑似「養鬼仔」　事主不禁追問反遇上怪事

公司有時候難免會有些「怪談」，大多都是「信則人，不信則無」，但若然這些「怪談」發生在自己身邊，又應否相信？近日就有網民在討論區發帖，指自己公司有位同事疑似「養鬼仔」。事主稱該同事次次行近都有陣寒氣迫近，另外帶飯時會帶兩份、會在在座位旁留一個空位等等，作出各種奇怪舉動，最後事主不禁問他是不是「養鬼仔」，反遇上奇怪的事情。

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事主經歷：























帖文引來網民熱議，不少網民都建議事主遠離該同事，「遠離同事，不思不想」、「不理會就可以，不用聊天，不要合作就沒有問題」、「不要跟這位同事作過多交流了，這個小朋友應該都挺有力量」、「樓主，提議遠離這個同事。除非必要工作上有接觸，真是要街頭看到街尾都掉頭走，不是迷信，亦不怕。是不想跟這個人有關係。這些人與靈界關係這麼密切，不多不少，也有點問題和麻煩事。性格、做事亦不會正正常常。跟他越疏離越安全。」、「這麼恐怖，為何要帶上班。」

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另外，亦有網民斥事主太多事，又認為同事未必是「養鬼仔」，「你又真是太多事」、「多事八卦的貓害了自己。」、「人家拜鬼神，還是信耶穌，其實不關你事，有宗教自由。客觀來說，他自己覺得養緊鬼仔，其實是甚麼事他也不知道。另外，你比他更加迷信。」、「精神病就真，精神病人需要特別留意，人壓力爆煲有機會出現傷人事件，敝司就試過。」、「你同事似有病多點。」

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責任編輯：黃苑筠