【大行報告】摩通預計下半年基建活動可追落後 點睇呢兩隻基建股

摩根大通對內地基建行業發表最新研究報告，指該行與內地基建承辦商包括中國中鐵（00390）及中國鐵建（01186）會面後，受惠「十四五」規劃，全年基建資本開支前景維持利好。該行指，雖然在地方政府撥款緩慢及環保監管日漸收緊下，令今年以來項目開展及建築活動較慢，但認為下半年基建活動將加快趕上進度。該行也指出，隨著大宗商品價格開始緩和，原材料成本壓力將減少，而且預製建築方式逐步被採納及應用，加上國家提倡減碳下，料有助帶動毛利擴張。

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個股方面，該行料中國中鐵第二季入帳收入將維持強勁，有望保持首季的增長勢頭，而首季公司定單增長較同業低，因去年同期基數較高，相信第二季新定單將有改善，全年而言，料毛利率將穩中有升，相信不受原材料成本上升影響。至於中鐵建，該行則預期在基數上升下，第二季仍會有強勁的收入增長及新定單，來自PPP項目的收入貢獻也料將穩步上升。

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記者：郭秀慧