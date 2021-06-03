  • 31°C
香港時間 : 2021603日 (四) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】E3登場？任天堂Switch Pro售價、發布日期曝光　售價大幅提高千元

科技 18:06 2021/06/03

分享：

日前再有法國零售商網站出現一張任天堂Switch Pro的訂貨清單，顯示Switch Pro售價為399歐元（約3,771港元）。

近日不時傳出任天堂新款Switch Pro的消息，繼早前有西班牙電商上架Switch Pro預購頁面，日前再有法國零售商網站出現一張任天堂Switch Pro的訂貨清單。

根據法國零售商Boulanger的官網截圖顯示，任天堂Switch Pro售價為399歐元（約3,771港元），即是比現時Switch的建議零售價2,340元，高逾一千元。不過估計可能是涉及到機密資訊，該訂貨清單已被迅速刪除了。

爆料達人：最快明日登場

日前更有知名爆料達人CentroLeaks聲稱，收到來自零售商的出貨單，表示Switch Pro最快將於明（4日）登場。不過 CentroLeaks亦語帶保留，指可能只是正式公布具體產品資訊，爆料消息仍有另一個日期是今月30日。

另綜合其他外媒的消息指出，任天堂會在下周末開始的E3電子娛樂展期間發布Switch Pro，上市日期則落在今年9至10月。而任天堂已確定將於6月16日凌晨12點舉辦E3直播發布會。不過官方僅表示，其主要展示的內容會是最新的遊戲陣容，尚未透露任何關於新主機的資訊。

【機迷熱話】人生第一部遊戲機係咩？調查：80年代任天堂紅白機排榜首

【奇招執電話】iPhone掉落河　借MagSafe磁力成功「釣」起

責任編輯：張寶燕

相關文章

【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕　余承東：盼解決體驗分割問題
2021/06/02
【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕　余承東：盼解決體驗分割問題
【華為鴻蒙】華為WATCH 3、MatePad Pro登場　成首批搭載鴻蒙系統2.0產品
2021/06/02
【華為鴻蒙】華為WATCH 3、MatePad Pro登場　成首批搭載鴻蒙系統2.0產品
特朗普自立門戶失敗？社交平台不足一個月停止運作
今日
特朗普自立門戶失敗？社交平台不足一個月停止運作
【新Windows】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同
今日
【新Windows】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同

你可能感興趣

【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕　余承東：盼解決體驗分割問題
21:14 2021/06/02
【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕　余承東：盼解決體驗分割問題
【華為鴻蒙】華為WATCH 3、MatePad Pro登場　成首批搭載鴻蒙系統2.0產品
22:07 2021/06/02
【華為鴻蒙】華為WATCH 3、MatePad Pro登場　成首批搭載鴻蒙系統2.0產品
特朗普自立門戶失敗？社交平台不足一個月停止運作
今日 11:46
特朗普自立門戶失敗？社交平台不足一個月停止運作
遊戲設置 遊戲平台 科技產品 零售 任天堂 Switch

下一篇文章

【職場新常態】本地62%僱主擬永久推行「Hybrid Work」　惟企業提供數碼技能培訓比例較低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧