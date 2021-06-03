【機迷熱話】E3登場？任天堂Switch Pro售價、發布日期曝光　售價大幅提高千元

▲ 日前再有法國零售商網站出現一張任天堂Switch Pro的訂貨清單，顯示Switch Pro售價為399歐元（約3,771港元）。

近日不時傳出任天堂新款Switch Pro的消息，繼早前有西班牙電商上架Switch Pro預購頁面，日前再有法國零售商網站出現一張任天堂Switch Pro的訂貨清單。

根據法國零售商Boulanger的官網截圖顯示，任天堂Switch Pro售價為399歐元（約3,771港元），即是比現時Switch的建議零售價2,340元，高逾一千元。不過估計可能是涉及到機密資訊，該訂貨清單已被迅速刪除了。

爆料達人：最快明日登場

日前更有知名爆料達人CentroLeaks聲稱，收到來自零售商的出貨單，表示Switch Pro最快將於明（4日）登場。不過 CentroLeaks亦語帶保留，指可能只是正式公布具體產品資訊，爆料消息仍有另一個日期是今月30日。

另綜合其他外媒的消息指出，任天堂會在下周末開始的E3電子娛樂展期間發布Switch Pro，上市日期則落在今年9至10月。而任天堂已確定將於6月16日凌晨12點舉辦E3直播發布會。不過官方僅表示，其主要展示的內容會是最新的遊戲陣容，尚未透露任何關於新主機的資訊。

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責任編輯：張寶燕