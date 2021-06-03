【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解

印度新冠疫情在過去個多月內持續嚴峻，單月確診及死亡人數打破紀錄。隨著死亡人數增加，印度出現另一個社會問題，孤兒的數目同時上升，而且數目並不少。但由於印度有嚴格的領養限制，使孤兒問題難以解決。

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5歲的普拉塔姆（Pratham）與10個月大的弟弟在印度第二波疫情中，先後失去雙親。雖然親戚以父母外出工作為由搪塞，但普拉塔姆鍥而不捨的追問，讓親人難以招架，決定聯絡德里的非牟利機構求助，希望找尋有心人收養兩兄弟。

12歲的索妮婭（Sonia）與弟弟同樣因為新冠疫情變成孤兒，現時由祖母照顧。年邁的祖母不捨兩孫兒離開，至今不願交託領養機構，但亦不禁憂慮他們的未來。

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同類事件在印度已愈發多見，印度婦女及兒童福利部門指出，自4月1日至5月底，最少577名小朋友因新冠疫情失去雙親而成為孤兒。專家認為，真實數字應比公布的人數多。印度總理莫迪（Narendra Modi）上周宣布，為每名孤兒撥款13,970美元（約11萬港元），作為他們18至23歲時的獎學金。

由於印度的領養法律嚴謹，各邦有兒童保護及福利部門把關，有意領養者只能遵循國家守則登記，等候多關審核，才可能領養一名兒童。或因如此，印度的領養數目一直不高。2020年3月為止，數萬名孤兒中，僅得3,351名兒童獲領養。

責任編輯：吳漢培