財匯局批審計質素「遠低於標準」 會計師行需重大改進

▲ 財匯局報告指近四分之三查察的項目都需要改進

財務匯報局發布年度查察報告，為該局首次查察上市實體審計而發表報告，財匯局行政總裁Marek Grabowski表示，報告內近四分之三查察的項目都需要改進，相關項目審計質素遠低於該局預期標準，各規模的會計師事務所都需要重大改進。

財匯局完成查察37個審計項目及18間上市實體會計師事務所的質素監控制度。報告指出，只有27%項目被認為符合該局預期的標準。

財匯局指，即使是審計上市實體數目最多的6大會計師事務所，只有畢馬威有75%查察項目達到「有限度的改進」標準，認為6大事務所的審計質素都需要提高。

財匯局舉例查察中81%的項目都有一項或以上缺乏足夠專業懷疑態度，當中7成對審計質素構成重大影響。57%所查察項目發現於測試日記帳分錄方面有缺乏、32%項目顯示與關鍵審計事項有關缺乏。

財匯局指，會計師事務所的質素監控制度有待改進，常見缺失和資源分配有關，特別是在監控合夥人及員工工作量，確保團隊有足夠時間執行高質素工作。

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記者：麥德銘