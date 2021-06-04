【網民熱話】工作時間午睡 不照顧小孩 外傭種種惡行難以忍受 辭退她竟報警

僱用外傭就是為了減輕爸媽負擔，但一個不小心，請了一個立心不良的外傭就糟糕了。亦因此網上出現不少僱主投訴外傭的文章，一個比一個新奇。近日有網民於網上討論區發文，指外傭被辭退後竟報警。

樓主上兩個月新請的外傭聽從自己表姐的意見，偷懶不工作。最難以忍受的是，外傭做出一連串劣行。

外傭劣行：

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種種劣行之下，令妻子忍無可忍，決定辭退她。過幾日問她準備好搬走了沒，她就坐在客廳死也不願走，又再次聽從表姐建議去報警。她說要有辭退信才願意走，令樓主十分無語。

【網民熱話】外傭偷懶不做事 傭主質問反被建議：你做家務我照顧小朋友【下一頁】

網民覺得因為印度疫情嚴重，外傭無法來港，導致在港的外傭坐地起價，什麼劣行也敢做。

網民為樓主出奇招，指你不仁我不義，建議他可以寫投訴信給入境處和大使館，入境處就不會批工作簽證給她。有人分析，因為外傭都給中介錢，有可能是中介教她搞事，就是為了賺取介紹費。

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責任編輯：張瑋婷