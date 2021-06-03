【人民幣定期存款】人民幣定存爆減息浪 信銀1年存息2.6厘仍為高息王

▲ 星展、建行亞洲、大眾銀行及招商永隆今天齊劈人民幣定期存款息。

追息族注意，人民幣定期存款最近爆減息浪，至少6間中小行齊齊減息，包括星展及建行亞洲於今天（3日）全面削低短中長息，招商永隆更兩連減，至於交銀香港及大眾銀行自6月開局已輪流削息，南商則把半年人幣定存享2.5厘年息及一年的2.55厘息提早下架。

各行最新1年人幣定存息率，可按下圖了解

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專家預計劈息浪持續，需待至臨近月底的半年結，若拆息挾升，屆時港銀才掉頭恢復加定期存款息。畢竟中央雖連番手口並用冀力遏人民幣升勢，如6月15日突加外滙存款準備金，但中外資仍對人民幣前景甚樂觀，主因是受息差優勢支持等。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧預計，在岸價兌美元年底見6.35；ING大中華區首席經濟師彭藹嬈料年尾目標6.3；美銀更預期6.2，暫為市面最牛預估。

美銀升人民幣年底目標價至6.2【下一頁】

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基今早回應本報查詢指，中國人民銀行於本周二（1日）宣佈，自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至7%。按過去的經驗，這或令人民幣有短暫貶值，或減慢升值的效果，但往往未必會因而停止升值。再者，盡管近期人民幣相對其它貨幣亦有升值趨勢，可是，從基本因素考慮，海外地區的經濟復甦動力不俗，人民幣相對其它貨幣的升值趨勢或較難持續。因此，維持今年的人民幣滙率預測，即人民幣兌美元高低位分別為6.34及6.53，年底預期為6.43。

此外，經歷6月開局的劈息浪，目前一年期以信銀國際的2.6厘為冠絕全城的高息王。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪