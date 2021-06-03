日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化

近年不少國家逐漸立法規定，讓男士享有侍產假。日本通過修改法例，規定男士最多享有4周侍產假，可分2次申請。法例更規定，日本公司有義務鼓勵員工休假。有日本媒體分析，修改法律是減慢少子化趨勢。

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日本眾議院周四（3日）下午通過《育兒休假法》修訂法案，通過男士在孩子出世8周後，可分2次申請合共不超過4周的侍產假，相關法例料最快將在2022年10月實施。男士需要在休假前2周向公司提出申請，較之前規定的1個月申請縮短一半時間。日本媒體《日經新聞》指，政策是為改善日本少子化的趨勢。

日本厚生勞動省曾統計，在放棄申請侍產假的受訪男士中，2成因公司「存在難以休假氣氛」。有見及此，法例亦規定只要勞資雙方達成協議，請假育兒期間的僱員亦能以日薪形式工作，令僱員能夠靈活應對突發的重要工作。日薪工作天數等詳細內容，之後會再作出詳細審議。日本亦要求從2023年4月起，僱員人數超過1,000的公司必須公開育兒休假取得比率。

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據悉，日本男士侍產假2019年取得率為7.9%。雖然近年比率正不斷提升，但仍遠低於日本政府訂立的2020年13%，及2025年30%目標。

責任編輯：李俊儀