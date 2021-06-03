【蘋果AAPL】蘋果推靈活工作安排　員工9月起每週在辦公室工作三天

▲ 據外媒The Verge報導，蘋果行政總裁Tim Cook透過電郵宣布，員工從9月初起每週只需返回辦公室3天。

全球疫情稍有緩和，但不少巨企已宣布會長期實施遙距工作安排。蘋果公司（美：AAPL）從9月初起，要求員工每週只需返回辦公室工作3天，其餘時間員工可在家工作（WFH）。

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據外媒The Verge報導，蘋果行政總裁Tim Cook透過電郵宣布，員工從9月初起每週只需返回辦公室3天。他稱，大多數員工需週一、週二和週四在辦公室工作，而可選擇在週三和週五遠程工作，至於需要親身見面才能工作的團隊，每週則返回辦公室工作四到五天。

另外，蘋果員工還有機會每年遙距工作長達兩週，原因可包括陪伴家人、意外的旅行、或其他私人理由，只需獲得上司批准。Tim Cook表示，過去一年以來，員工要分隔各地工作，失去與同事見面的機會，視像及電話會議拉近了人們之間的距離，但有些事情不能被複製。

事實上，Tim Cook曾在去年12月通知員工，或會要求他們最早在6月返回辦公室工作。惟與其他科技巨頭相比，蘋果公司對遙距工作持較保守態度，甚至在2020年之前不鼓勵員工在家工作。

相比下，Google就上月宣布，20%的員工將能夠永久在家工作，

此外，Tim Cook亦鼓勵所有員工接種疫苗，並表示，他仍期望能夠與其他同事會面，回歸線下工作的日子。

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責任編輯：張凱琳