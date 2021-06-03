【疫市開店】全港首間DAISO直營店登陸九龍灣　與Living PLAZA有何不同？

▲ DAISO JAPAN今日（6月3日）登陸九龍灣，究竟與Living PLAZA by AEON有什麼分別？（網上圖片）

日本著名100円店DAISO JAPAN今日（6月3日）登陸九龍灣淘大商場，是全港首間DAISO直營店。不過有網民反映，新店與現有的Living PLAZA by AEON極為相似，究竟兩者有什麼分別？

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1. 貨品

DAISO JAPAN主打多款日本直送商品，包括化妝及個人護理用品、精品、文具、食具、家居用品及小食等，每件售價為$12。

Living PLAZA by AEON亦同樣售價日本生活家品，而且不難發現大部分產品都是DAISO的貨品，沒有標籤價錢的貨品售$12，有些貨品則售數十元。

2. 經營模式

其實AEON是DAISO JAPAN的官方合作夥伴，香港店舖一向以「Living PLAZA by AEON」來營運，雖然是售價DAISO的產品，但非由DAISO直接營運。

而今次新店則是DAISO JAPAN官方授權品牌直營店。

3. 分店規模

Living PLAZA by AEON經常開新分店，最新一間為5月17日開幕的竹園店。根據AEON官網顯示，現時全港有57間 Living PLAZA by AEON分店。

DAISO JAPAN開分店的速度亦不能忽視，繼全港首間DAISO直營店今日開幕，有網民發現，筲箕灣Island Walk的地舖，裝修圍版印上「DAISO JAPAN」及「Opening in July」，料第2間分店將於7月開幕。

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責任編輯：朱悅瀅