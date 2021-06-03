【螞蟻集團】螞蟻消費金融公司獲批開業 「花唄」、「借唄」成專屬產品、6個月完成品牌整改

▲ 重慶銀保監批准螞蟻消費金融公司開業。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團擱置上市後，業務至今仍處於重整階段。重慶銀保監局最新發布消息，重慶螞蟻消費金融有限公司在法定籌建期內，符合條件獲批開業，該公司的中文名稱為「重慶螞蟻消費金融有限公司」，英文名稱為Chongqing Ant Consumer Finance Co.，Ltd.。其中螞蟻集團出資40億元人民幣，佔公司註冊資本的50%。

根據開業批复，螞蟻消費金融公司可經營的人民幣業務包括：1）發放個人消費貸款，2）接受股東境內子公司及境內股東的存款，3）向境內金融機構借款，4）經批准發行金融債券，5）境內同業拆借，6）與消費金融相關的諮詢、代理業務，7）代理銷售與消費貸款相關的保險產品，8）固定收益類證券投資業務，9）經銀保監會批准的其他業務。

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銀保監會非銀部負責人表示，螞蟻消費金融公司作為一家持牌金融機構，必須依法接受監管，嚴格遵守相關監管規定。按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月內完成「花唄」、「借唄」的品牌整改工作。

整改完成後，「花唄」、「借唄」將成為螞蟻消費金融公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據信息所發放的消費信貸，不再標掛「花唄」、「借唄」名稱。

銀保監會要求，螞蟻消費金融公司從開業起，即應嚴格按照規定的出資比例、集中度和限額等經營規則開展互聯網貸款業務，嚴格依規披露貸款主體、貸款條件、實際年利率、年化綜合資金成本、還本付息安排、逾期清收、咨詢投訴渠道和違約責任等基本信息，保障客戶的知情權和自主選擇權。

黃浩將擔任螞蟻消費金融公司的董事長，陳懷晟任總經理。

股權結構方面，除螞蟻集團外，南洋商業銀行出資約12億元，佔註冊資本15%；國泰世華銀行出資8億元，佔10%；寧德時代（深：300750）出資6.4億元，佔8%，千方科技（深：002373）出資約5.6億元，佔7%，中國華融 （02799） 、江蘇魚躍（深：002223）各出資3.992億元，各佔4.99%。

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編輯：陳健婷