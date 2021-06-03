  • 31°C
香港時間 : 2021603日 (四) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】星巴克提供可重用環保杯　2025年前歐洲等地推出

商業 17:31 2021/06/03

分享：

近企業環保意識漸趨普及，不少食肆亦開始減少改用環保餐具。星巴克（Starbucks）亦宣布，將在未來幾個月內採用可重用的杯子，以減少固體廢物的數量。該企預計2025年前在歐洲、中東及非洲（EMEA）等地區正式實施。

【ESG】維他奶設「乾淨紙包回收獎勵計劃」　推動本地循環經濟

彭博社報道，星巴克在一份聲明指出，將在未來幾個月內，在英國、法國和德國開始試採用可重用杯子，並計劃將此計劃擴展到43個國家及地區的所有 3,840間門店。消費者可支付少量押金購買可重複使用的環保杯，杯子共分為3種尺寸，約可重複使用約30次，其後可以退回按。根據星巴克的計劃，他們制定了2030年用水、碳排放皆減半的目標，而提供環保杯正是計劃的一部份。

在過去的二十年中，全球喝咖啡的人數迅速增加，導致一次性廢物增加。可持續發展顧問機構Quantis和世界自然基金會進行的一項審計發現，2018年星巴克傾倒了868公噸咖啡杯和其他垃圾，等同是帝國大廈重量的兩倍多。為減少使用即棄用具，星巴克在今年4月已宣布2025年前在南韓全面停用即棄紙杯，亦計劃在英國及德國的分店重新徵收紙杯附加費。

【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【環保商機】消費者重視可持續性　願付更高價購買
2021/04/23
【環保商機】消費者重視可持續性　願付更高價購買
【環保回收】L'Oréal調查：疫情下8成港人關注環保　夥社企回收美妝產品容器
2021/03/18
【環保回收】L'Oréal調查：疫情下8成港人關注環保　夥社企回收美妝產品容器
【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」
2021/05/27
【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」

你可能感興趣

【環保商機】消費者重視可持續性　願付更高價購買
17:37 2021/04/23
【環保商機】消費者重視可持續性　願付更高價購買
【環保回收】L'Oréal調查：疫情下8成港人關注環保　夥社企回收美妝產品容器
17:35 2021/03/18
【環保回收】L'Oréal調查：疫情下8成港人關注環保　夥社企回收美妝產品容器
【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」
19:00 2021/05/27
【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」
星巴克 ESG 可持續發展 英國

上一篇文章

【蘋果AAPL】蘋果推靈活工作安排　員工9月起每週在辦公室工作三天

下一篇文章

【疫市開店】全港首間DAISO直營店登陸九龍灣　與Living PLAZA有何不同？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？