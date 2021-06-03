【ESG】星巴克提供可重用環保杯　2025年前歐洲等地推出

近企業環保意識漸趨普及，不少食肆亦開始減少改用環保餐具。星巴克（Starbucks）亦宣布，將在未來幾個月內採用可重用的杯子，以減少固體廢物的數量。該企預計2025年前在歐洲、中東及非洲（EMEA）等地區正式實施。

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彭博社報道，星巴克在一份聲明指出，將在未來幾個月內，在英國、法國和德國開始試採用可重用杯子，並計劃將此計劃擴展到43個國家及地區的所有 3,840間門店。消費者可支付少量押金購買可重複使用的環保杯，杯子共分為3種尺寸，約可重複使用約30次，其後可以退回按。根據星巴克的計劃，他們制定了2030年用水、碳排放皆減半的目標，而提供環保杯正是計劃的一部份。

在過去的二十年中，全球喝咖啡的人數迅速增加，導致一次性廢物增加。可持續發展顧問機構Quantis和世界自然基金會進行的一項審計發現，2018年星巴克傾倒了868公噸咖啡杯和其他垃圾，等同是帝國大廈重量的兩倍多。為減少使用即棄用具，星巴克在今年4月已宣布2025年前在南韓全面停用即棄紙杯，亦計劃在英國及德國的分店重新徵收紙杯附加費。

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責任編輯：蘇穎琪