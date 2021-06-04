【職場熱話】HR寫錯地址 　累求職者見工遲到　一句話推卸責任惹眾怒

在面試當天，不少人都會提早前往，以免自己找不到位置而遲到，近日在討論區一就有網民發帖，指自己日前去面試，發現HR在電郵寫錯了大廈號碼，到最後遲到了2分鐘 ，事主去到和HR解釋一番，不料HR並不接受，反認為這是藉口：「我寫你就要跟？你可以自己查清楚！」

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事主經歷：

















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帖文一出，不少網民都為事主抱不平，「這樣罵人持住自己高人一等」、「這類HR只懂推卸責任」、「說實話！！我覺得見工遲到真是一件好小的事，始終，有好多香港人真是未必熟悉位置，這麼多地方啊！」、「現在中小企大公司都是這麼過份」，另亦有網民認為「會不會是面試的一部份？」、「他應該不會請你，因為他考驗你能力，發覺你不懂應變」

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責任編輯：黃苑筠