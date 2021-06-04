  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (五) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】HR寫錯地址 　累求職者見工遲到　一句話推卸責任惹眾怒

理財智慧 09:00 2021/06/04

分享：

在面試當天，不少人都會提早前往，以免自己找不到位置而遲到，近日在討論區一就有網民發帖，指自己日前去面試，發現HR在電郵寫錯了大廈號碼，到最後遲到了2分鐘 ，事主去到和HR解釋一番，不料HR並不接受，反認為這是藉口：「我寫你就要跟？你可以自己查清楚！」

【職場熱話】向老闆提議打完疫苗可以在家工作　老闆一句話霸氣KO　網民：你還想落注分薄他的中獎機會？　【下一頁

事主經歷：

【職場熱話】去甲級寫字樓見工　卻發現辦公室一片空蕩　HR還在廁所門口面試　【下一頁

帖文一出，不少網民都為事主抱不平，「這樣罵人持住自己高人一等」、「這類HR只懂推卸責任」、「說實話！！我覺得見工遲到真是一件好小的事，始終，有好多香港人真是未必熟悉位置，這麼多地方啊！」、「現在中小企大公司都是這麼過份」，另亦有網民認為「會不會是面試的一部份？」、「他應該不會請你，因為他考驗你能力，發覺你不懂應變」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

職業生涯 職場文化 求職攻略 香港

上一篇文章

【網民熱話】工作時間午睡 不照顧小孩 外傭種種惡行難以忍受 辭退她竟報警

下一篇文章

【職場熱話】剛入新公司兩星期 與同事不合 連檢查紙張也會被罵 網民：賺的錢都拿去看病
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋