【英國疫情】6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單

新冠肺炎變種病毒仍於英國活躍,英國能否如期於6月21日實施第四階段的解封措施,目前仍存在隱憂。英國首相約翰遜表示,目前的數據未反映英國需推遲下一階段解封,但強調仍要保持謹慎,暫未能承諾定必如期解封。

根據英國政府截至周三(2日)的數據,英國單日新增4,330宗確診個案及12名新冠患者死亡,累計確診個案達449.4萬宗。截至周三的7日確診數字為25,240宗,按周計大幅增加6,496宗或34.7%。

英國解封路綫圖

約翰遜(Boris Johnson)周三表示:

我看不到在目前的數據中,出現任何跡象表明無法推進至第四階段或於6月21日解封,但我們仍要非常謹慎。

(I can see nothing in the data at the moment that means we can't go ahead with step four, or the opening up on June 21st, but we've got to be so cautious.)