【樓市現象】細價盤搶手 大埔「新地盤」樓價唔使「5球」 年輕人即拍板購2房

疫情持續放緩，樓價亦穩步上升，最近上車客入市的步伐明顯加快，其中年輕人更勇於上車。最近一位年輕上車客見到大埔八號花園單位間隔合用，即拍板入市。

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中原地產分行經理楊頌堯表示，近期二手交投暢旺，大埔八號花園最新錄2座低層J室，單位實用面積355平方呎，2房間隔，議價後以495萬元沽出，實用面積呎價13,944元。

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楊頌堯表示，新買家為年輕上車客，見單位間隔合用，即入市單位自用。據了解，原業主則於2012年以223萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位獲利272萬元離場，單位升值約122%。

位於大埔市中心安慈路2號的八號花園，發展商為新鴻基（00016），設有4座，提供527個單位，實用面積由333平方呎至688平方呎。八號花園的樓齡已有37年，但屋苑座落於大埔市中心交通交匯點，樓價也屬「上車價」，環境也旺中帶靜，吸引不少上車人士注目。

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記者：陳詠妍