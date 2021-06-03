【異動股】山東墨龍涉資訊披露違規受查 股價急挫逾兩成

山東墨龍（00568）今日（3日）發公告指，公司前董事長劉雲龍及前董事會秘書劉民（現為執行董事）於周二（1日）各自收到中國證監會的調查通知書，指公司涉嫌資訊披露違法違規，決定對公司及有關人員立案調查。山東墨龍股價繼昨日（2日）跌近一成後，今日再急挫22.7%，報5.92元，跌穿10天及20天平均綫。

【聯想 992】年度收入及純利均破紀錄 聯想全年多賺77%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

公司表示，去年12月7日曾發出公告，內容已提及有關公司未及時披露公司原控股股東及實際控制人張恩榮可能的股權轉讓的相關事宜，以及公司收到中證監相關決定書及警示函。因此，公司理解是次調查事項針對公司前期未及時披露原控股股東股權可能的轉讓相關事宜，在立案調查期間將積極配合中證監的調查工作，並嚴格按照監管要求履行資訊披露義務。目前公司各項生產經營工作正常。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧