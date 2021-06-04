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【職場熱話】剛入新公司兩星期 與同事不合 連檢查紙張也會被罵 網民：賺的錢都拿去看病

理財智慧 09:00 2021/06/04

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剛踏入社會最怕的不是被裁員或辭退，而是職場關係不好。無論人生哪個階段，和同學、同事的相處是難以避免的。近日有台灣網民於網上討論區發文，指上班好痛苦。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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    +8

 

網民看完樓主的經歷，直呼是職場霸凌！樓主如果開始自我懷疑，很快心態就會崩掉，只會越活越痛苦，倒不如直接換工作。而且算一算，3.3萬台幣扣掉加班時數後，最後會剩多少，根本不對勁！

【職場熱話】家人勸不要送外賣改做「正規公司」　事主認為薪金落差大感不解　網民：你願意風吹日曬雨淋到幾歲？【下一頁

有過來人表示，有女生的圈子總是比較排外的，樓主還是盡快找新工作更好。他指，「公司的氛圍還有人與人的相處真的好重要，氛圍不好就算薪水再高我也一秒都不想待！」

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責任編輯：張瑋婷

 

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