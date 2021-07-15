【疫苗優惠】國泰航空疫苗抽獎8月16日起報名　大獎為A321neo私人派對、另送2000萬里數（附網址連結）

▲ 大獎得獎者可於國泰A321neo客機上舉辦私人派對

私人機構接連推出獎賞計劃鼓勵社會盡快接種疫苗，國泰航空 （00293） 推出疫苗抽獎，大獎得獎者將可於國泰航空全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對，另設有110個「亞洲萬里通Asia Miles」抽獎名額，送出共2000萬里數。國泰航空最新已設有專題網站，預告可在8月16日至9月15日期間報名參加抽獎，9月24日抽出幸運兒，並於9月30日公佈結果。

國泰表示，參加抽獎人士須年滿18歲、持有香港身份證，須登記為「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員，並且在8月31日完成兩劑新冠疫苗（若曾感染者完成一劑即可）。

抽獎網站連結

國泰航空最新宣布8月4日將首航A321neo，詳情可見【下一頁】

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一文看清打針抽獎優惠 商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓，可見【疫苗優惠】

大獎得獎者可邀請已全面接種疫苗的親友，乘坐國泰航空中巴士A321neo窄體客機，遨遊香港天際，該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運。

至於「亞洲萬里通」里數抽獎，10位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者各獲贈10萬里數。

國泰航空於2017年訂購空中巴士A321neo，原訂用於國泰港龍更新機隊，首批會2020年接收，惜遇上疫情大流行，國泰港龍結業，首批接收A321neo客機即使轉為國泰航空、香港快運（HK Express），大部分港人也無法乘搭。

國泰推出新品牌，整合馬可孛羅會、亞洲萬里通服務

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編輯：謝智聰