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【疫苗優惠】國泰航空疫苗抽獎頭二獎名單公開　大獎為A321neo私人派對、另送2000萬里數（附網址連結）

Hot Talk 18:58 2021/09/24

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大獎得獎者可於國泰A321neo客機上舉辦私人派對

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國泰航空 （00293） 推出疫苗抽獎鼓勵社會盡快接種疫苗，大獎得獎者將可於國泰航空全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對，另設有110個「亞洲萬里通Asia Miles」抽獎名額，送出共2000萬里數。國泰航空已設立專題網站，疫苗抽獎於9月15日結束，國泰航空已在9月24日抽出幸運兒，並在社交平台公布大獎、二獎名單，三獎「10萬Asia Miles里數」名單會在9月30日公佈。

國泰疫苗抽獎大獎得獎者可邀請已全面接種疫苗的親友，乘坐國泰航空中巴士A321neo窄體客機，遨遊香港天際，該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運。

至於「亞洲萬里通」里數抽獎，10位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者各獲贈10萬里數

國泰航空推全新經濟艙票價分「輕便」、「標準」及「彈性」三項 行李計算由重量轉為件數制，可見【下一頁】

國泰航空首航A321neo 已取得大部分國泰港龍航點、直擊新機實貌，更多圖片可看【國泰A321neo直擊】

國泰航空表示，參加抽獎人士須年滿18歲、持有香港身份證，須登記為「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員，並且在8月31日完成兩劑新冠疫苗（若曾感染者完成一劑即可）。

參加國泰航空疫苗抽獎，需要先登入「亞洲萬里通」或馬可孛羅會賬戶，再填寫香港身份證號碼英文字母及首4個數字，確認疫苗接種紀錄，就可提交表格。

抽獎網站連結

國泰航空於2017年訂購空中巴士A321neo，原訂用於國泰港龍更新機隊，首批會2020年接收，惜遇上疫情大流行，國泰港龍結業，首批接收A321neo客機即使轉為國泰航空、香港快運（HK Express），大部分港人也無法乘搭。

一文看清打針抽獎優惠 商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓，可見【疫苗優惠】

國泰推出新品牌，整合馬可孛羅會、亞洲萬里通服務

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【國泰新品牌】國泰航空以「國泰」品牌　整合馬可孛羅會及Asia miles儲分（附常見問題解答）

【國泰新品牌】渣打國泰萬事達卡代替原有AsiaMiles聯營信用卡　最低3元一里、宋仲基做代言人

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編輯：謝智聰

港股 國泰航空（00293） 亞洲 亞洲萬里通

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