【疫苗優惠】國泰航空推疫苗獎賞　大獎為A321neo飛機私人派對（第二版）

▲ 大獎得獎者可於國泰A321neo客機上舉辦私人派對

私人機構接連推出獎賞計劃鼓勵社會盡快接種疫苗，國泰航空 （00293） 宣布大獎得獎者將可於國泰航空全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對。此外，國泰航空亦會舉辦大抽獎，送出共2000萬「亞洲萬里通」里數。合資格的參加者須持有香港身份證，並於2021年8月底前已全面接種疫苗。

國泰航空表示，活動詳情與條款及細則將於稍後公佈。

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大獎得獎者可邀請已全面接種疫苗的親友，乘坐國泰航空中巴士A321neo窄體客機，遨遊香港天際。該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運。至於「亞洲萬里通」里數抽獎，10位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者各獲贈10萬里數。

國泰航空於2017年訂購空中巴士A321neo，原訂用於國泰港龍更新機隊，首批會2020年接收，惜遇上疫情大流行，國泰港龍結業，首批接收A321neo客機即使轉為國泰航空、香港快運（HK Express），大部分港人也無法乘搭。

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編輯：謝智聰