【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）

▲ 莎莎推100萬元現金券大抽獎 得獎者可獲VIP會籍一年

莎莎國際 （00178） 6月宣布舉辦幸運大抽獎，鼓勵市民接種新冠病毒疫苗，提供總值100萬元的莎莎現金券。莎莎國際最新公布，已設立「美麗全城接種疫苗大抽獎」登記網站，並會在7月12日中午12時起接受登記，會於今年8月2日起連續10周抽獎，每週一次，每次設有50名得獎者。

莎莎國際表示，每位得獎者可獲贈價值2,000港元的莎莎現金券及一年莎莎實體店舖的貴賓會籍。

參加抽獎活動者，需要持有有效香港身份證、年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗（若曾感染者，只須完成一劑），也要登記成為「香港莎莎網店」的會員。

抽獎每逢週一舉行，首輪抽獎將於8月2日展開，最後一輪抽獎將於10月4日舉行。每名符合資格參加者只可登記報名一次。在首九輪抽獎中未能中獎的參加者，將自動進入下一輪抽獎，直至10月4日最後一輪抽獎為止。

一文看清打針抽獎優惠，可見【下一頁】

得獎名單將於抽獎翌日在莎莎Facebook 及抽獎網站內公布，得獎者亦會於抽獎日起7日內透過WhatsApp或電話短訊方式獲得個別通知。

雖然莎莎是次抽獎活動不讓員工參與，但公司另設員工大抽獎，額外送出總值20萬元的莎莎現金券予得獎者。

至於疫苗假期，莎莎表示，會向接種新冠肺炎疫苗的香港全職員工提供2疫苗假期，讓員工在接種後有充足的休息時間。

莎莎抽獎網站

相關文章：

【疫苗優惠】金記冰室推疫苗抽獎 頭獎送「一世飯票」

【疫苗優惠】華懋集團推逾2000萬元大抽獎 送全年自助晚餐、酒店Staycation及1000元現金券等

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦