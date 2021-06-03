【Tesla】Tesla遭業內人士狠評　福特前CEO：過份依賴碳排放權

▲ Tesla推出電動車後，引發傳統汽車製造商都研發及推出電動車。

Tesla推出電動車後，引發傳統汽車製造商都研發及推出電動車。可是，這市場轉變卻為Tesla帶來了挑戰。據外媒CNBC報導，美國汽車生產商福特汽車（Ford）前行政總裁Mark Fields日前評論Tesla時指出，Tesla積極推動汽車業電動化，卻有可能導致Tesla面臨更激烈的市場競爭。

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Fields在採訪中批評，Tesla依賴出售碳排放權來增加利潤。他指出，Tesla在出售碳排放權方面的收入，比去年及今年公司總利潤和淨利潤更多。他預測，Tesla未來需從銷售車輛方面提高利潤率，否則隨著碳排放權用盡，該公司將面臨更大的壓力。

此外，瑞信分析師Dan Levy亦表示，Tesla在4月份的全球市場份額僅得11%，遠低於3月份的29%。他認為，Tesla的市場份額下跌全因中國、歐洲和美國市場的損失。Fields強調，大眾汽車（Volkswagen）現時於歐洲的電動車市場處於領先地位，而福特亦正積極搶佔美國市場。

Tesla行政總裁Elon Musk早於今年初宣布，將設立一個全球性為期4年的減碳排放比賽，並會出資1億美元（折合約7.8億港元）作為比賽獎金，勝出隊伍將獲得5,000萬美元。他在聲明中表示，期望參與的團隊可以建立出實際可行的減碳方案，並具有可衡量的成效。

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責任編輯：張凱琳